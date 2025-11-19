Спецпредставитель Путина раскрыл детали плана России и США по Украине

Дмитриев: План России и и США по Украине является масштабной концепцией

Основой плана России и США по урегулированию конфликта на Украине являются понимания, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, однако разрабатывающийся документ представляет собой более масштабную концепцию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает Axios.

«На самом деле это гораздо более масштабная концепция, которая, по сути, говорит: “Как нам на самом деле обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только на Украине” (...) Цель состоит в том, чтобы подготовить письменный документ в этом духе до следующей встречи президентов Путина и Трампа», — пояснил представитель Кремля.

Дмитриев уточнил, что основная идея плана заключается в том, чтобы взять за основу результаты саммита в Анкоридже и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских отношений и решению проблем безопасности России».

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.