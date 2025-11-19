Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 19 ноября 2025Силовые структуры

Стали известны новые подробности о взявшем в заложники женщину в Первоуральске

Захвативший в заложники жительницу Первоуральска оказался участником СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Коммерсантъ Урал»

В Свердловской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 52-летнего Азата Фахретдинова, захватившего в заложники 47-летнюю сожительницу и ее дочь. На время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину. На заседании стали известны подробности о его личности. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, но после последнего срока подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Однако в дальнейшем Фахретдинов покинул воинскую часть.

17 ноября обвиняемый забаррикадировался в квартире сожительницы, сообщив о захвате заложников. Прибывшим полицейским он угрожал вымышленной гранатой и обещал взорвать подъезд.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости