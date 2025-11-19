Стали известны новые подробности о взявшем в заложники женщину в Первоуральске

Захвативший в заложники жительницу Первоуральска оказался участником СВО

В Свердловской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 52-летнего Азата Фахретдинова, захватившего в заложники 47-летнюю сожительницу и ее дочь. На время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину. На заседании стали известны подробности о его личности. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, но после последнего срока подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Однако в дальнейшем Фахретдинов покинул воинскую часть.

17 ноября обвиняемый забаррикадировался в квартире сожительницы, сообщив о захвате заложников. Прибывшим полицейским он угрожал вымышленной гранатой и обещал взорвать подъезд.