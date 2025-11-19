Бывший СССР
Стало известно о новых отставках на фоне коррупционных скандалов на Украине

Вице-премьер Украины Качка: Члены НКРЭКУ должны уйти в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должны уйти в отставку. Об этом заявил вице-премьер Украины Тарас Качка, передает «РБК-Украина».

«Я считаю, что в свете тех фактов, которые проявлены, все члены НКРЭКУ должны тоже уйти со своих должностей как из независимого органа», — заявил вице-премьер.

В ином случае, по его словам, правительство обратится к Верховной Раде с просьбой о предоставлении полномочий, чтобы прекратить работу членов НКРЭКУ.

Ранее стало известно, что фигурант коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», член НКРЭКУ Сергей Пушкарь бежал с Украины в ночь на 11 ноября.

