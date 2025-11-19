Танцор Булановой ответил на предложение «Иванушек International»

Танцор Булановой Берегуля не получал предложений от «Иванушек International»

Ставший мемом артист подтанцовки Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля признался, что не получал предложений о сотрудничестве с «Иванушками International». Об этом он сообщил в комментарии «Газете.Ru».

По словам танцора, который, по слухам, рассматривает предложения о сотрудничестве с другими коллективами, он воспринял слова солиста группы о желании поработать как шутку.

«Я так понял это был прикол и никаких предложений не поступало», — рассказал Берегуля.

Ранее стало известно, что герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля, который сотрудничает с эстрадной певицей Татьяной Булановой, отреагировал на мемы со своим участием. Артист отметил, что команда не обижается на критику и шутки в социальных сетях.