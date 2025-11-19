Мир
12:36, 19 ноября 2025Мир

В Кремле ответили на сообщения о новом мирном плане России и США по Украине

Песков: Россия и США не обсуждают никаких новых предложений по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия и США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не обсуждают никаких новых предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить. Были обсуждения [урегулирования на Украине] в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ.

Ранее портал Axios сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают новый мирный план по Украине, консультируясь с Россией. По данным издания, проект, содержащий 28 пунктов, был вдохновлен усилиями Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

