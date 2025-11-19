Бывший СССР
01:45, 19 ноября 2025Бывший СССР

В Раде оценили вероятность возвращения Ермака на Украину

Депутат Рады Железняк заявил, что Ермак еще не планирует возвращаться на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак из-за коррупционного скандала не вернется на Украину в запланированные сроки.

По его словам, ожидалось, что Ермак вернется из Турции вместе с Зеленским 20 ноября. «Ермака нет и не будет в Турции, и он не будет возвращаться вместе с [Зеленским] в четверг, и даже в пятницу», — написал Ермак.

По его словам, у Ермака уже стоит встреча в Риме в пятницу, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Ермак отправился в Лондон на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала, чтобы поговорить с Залужным. При этом не уточнялось, о чем они будут разговаривать.

