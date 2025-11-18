Бывший СССР
На Украине предрекли встречу Ермака с Залужным

Ермак планирует встретиться в Лондоне с Залужным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон, где планирует встретиться с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла постсоветской республики в Великобритании. Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча пройдет на фоне коррупционного скандала на Украине. При этом тема разговора неизвестна.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике Тимуру Миндичу, соратнику президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

