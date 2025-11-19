В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

В Тыве возбудили дело на отца, заморозившего ребенка

В Тыве возбудили дело на отца, заморозившего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, вечером 16 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения в отсутствии матери не обеспечил достаточный контроль за своими малолетними детьми в возрасте двух лет и одного года. В результате утром двухлетний мальчик был обнаружен в пристройке к дому с переохлаждением, без признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также устанавливаются причины, к этому приведшие.

Ранее сообщалось, что россиянин жестоко расправился с заподозренным в угоне мужчиной.