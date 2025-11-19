Силовые структуры
Россиянин жестоко расправился с заподозренным в угоне мужчиной

Во Владивостоке осудят мужчину за убийство из-за подозрения в угоне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке осудят мужчину за расправу из-за подозрения в угоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 1999 года мужчина находился в лесу рядом с пляжем «Змеинка» в районе улицы Зои Космодемьянской, где совместно с соучастником причинил 23-летнему пострадавшему травмы, несовместимые с жизнью. После совершения расправы они попытались его сжечь. Мотивом преступления стало возникшее подозрение в угоне автомобиля потерпевшим.

В ходе работы по уголовным делам прошлых лет удалось установить свидетеля расправы и благодаря его показаниям стали известны причастные к преступлению. Его слова были проверены на полиграфе, а также на месте происшествия. Фигурант преступления на данный момент знакомится с материалами уголовного дела, его соучастник объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок.

