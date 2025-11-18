Силовые структуры
Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

В Симферополе осудят мужчину, убившего и закопавшего товарища в огороде
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Симферополе осудят мужчину, расправившегося с товарищем и закопавшего его в огороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 63-летний мужчина вместе с соседом во дворе дома распивали спиртные напитки. В ходе распития у них возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес товарищу несколько ударов по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал пострадавшего на территории участка и вскоре съехал с арендованного дома.

Родственники объявили потерпевшего как пропавшего без вести. Правоохранительные органы не смогли сразу определить его местоположение.

В апреле этого года новый арендатор дома обнаружил на участке останки во время прополки огорода. Следователи-криминалисты во взаимодействии с коллегами из полиции оперативно установили личность неизвестного, после чего отработали его связи и контакты. В результате был задержан подозреваемый в преступлении.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что любовник россиянки стал мишенью заказного убийства.

