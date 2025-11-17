Силовые структуры
Любовник россиянки стал мишенью заказного убийства

В Черкесске осудили мужчину за заказное убийство знакомого жены
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Черкесске осудили мужчину за заказное убийство знакомого жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Приготовление к убийству по найму») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2023 года мужчина на почве ревности и неприязни к знакомому бывшей жены, который, по его мнению, необоснованно пользовался ее машиной и квартирой, полученными ею при разводе, принял решение расправиться с ним.

В ходе поиска исполнителя он договорился за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей с сотрудником полиции, выступавшим в роли киллера, и передал ему аванс.

6 сентября 2023 года фигурант получил фотоотчет с инсценировкой расправы и передал оставшуюся сумму. После этого он был задержан полицейскими. Суд приговорил его восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что предотвращен взрыв газа в жилом доме в российском городе.

