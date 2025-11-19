Мир
09:05, 19 ноября 2025Мир

В США назвали организаторов коррупционного скандала на Украине

Слебода: Враги Зеленского на Украине стоят за новым коррупционным скандалом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Фото: Thomas Peter / Reuters

Новый коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича может быть следствием внутриполитической борьбы на Украине. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«На мой взгляд, наиболее вероятно то, что за этим стоят, по сути, внутриполитические враги [президента Украины] Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем лидере Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), мэре Киева Виталии Кличко и еще некоторых других», — указал эксперт.

Слебода допустил, что в организации коррупционного скандала замешан также украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от которого «Зеленский дистанцировался».

Аналитик также указал, что в Европе и США «все еще пытаются разобраться», как реагировать на эту ситуацию, поскольку на данный момент «никакой организованной реакции с их стороны пока не последовало».

17 ноября фракции Верховной Рады «Европейская солидарность» и «Голос» выдвинули требование Зеленскому отправить в отставку правительство и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Оппозиционные партии также потребовали сформировать новые коалицию в Раде и кабинет министров на фоне коррупционного скандала.

