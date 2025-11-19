Экономика
12:46, 19 ноября 2025Экономика

Виртуальные секретари стали популярнее летом

«МегаФон» рассказал о популярности виртуальных секретарей
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Летний сезон стал самым загруженным периодом для виртуальных секретарей в 2025 году. Согласно анализу работы Евы от «МегаФона», в августе сервис отвечал на звонки на 16% чаще, чем в другие месяцы. Общая востребованность услуги с начала года выросла на 22%, а количество подключений увеличилось на 10%.

Во втором квартале по сравнению с первым Ева-секретарь отвечала на вызовы на 11,5% чаще, а в третьем — на 13%. В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу активнее подключают мужчины, которые составляют 53% пользователей, при этом большинство клиентов старше 35 лет.

Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Самарской областях, в Республике Башкортостан и Краснодарском крае. Летнюю активность аналитики связывают с сезоном отпусков, когда абоненты стремятся избегать телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

Голосовой ассистент Ева запущена в июле 2021 года, с начала года она заблокировала 250 млн спам-звонков. Сервис позволяет выбирать персонажа для ответов на звонки, записывать разговоры и блокировать нежелательные вызовы. В январе «МегаФон» представил функцию «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки и информирует родственников о таких попытках дозвона.

