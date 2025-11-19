Бывший СССР
Военкор раскрыл подробности штурма Северска

Военкор Коц: ВС России смогли зайти в Северск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВC) Российской Федерации смогли зайти в Северск, прорвав оборону украинских войск. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Северское направление наконец пришло в движение. СМИ сообщают, что российская армия смогла прорвать хорошо укрепленную линию обороны и зайти в Северск с юга», — написал военкор.

По его словам, о продвижении российских сил говорят и украинские военные, а в сети стали появляться кадры объективного контроля от российских БПЛА, что говорит о том, что их расчеты подтянулись к городу и ведут активную работу.

Коц добавил, что взятие города позволит выйти на границу Луганской и Донецкой народных республик на всем ее протяжении с последующим наступлением на Красный Лиман и Славянск.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские войска прорвались в Северск и смогли закрепиться на южных окраинах населенного пункта. Отмечается, что ВС России также наступают на флангах украинской группировки в городе.

