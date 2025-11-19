Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 19 ноября 2025Экономика

Ввоз новых легковушек в Россию обрушился

«Автостат»: В 2025-м импорт в РФ новых легковых автомобилей сократился на 64 %
Вячеслав Агапов

Фото: Nick Carey / Reuters

С начала 2025-го импорт в Россию новых легковых автомобилей сократился на 64 процента. Об обрушении поставок сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За 10 месяцев было ввезено 290 тысяч легковушек. Пир этом физические лица, которых затрагивает льготная ставка утильсбора, ввезли более трети (36 процентов) из этого объема. Падение импорта связано с сокращением объемов рынка (минус 20 процентов), большими запасами машин на складах, а также с увеличением объемов сборки на территории России, пояснил эксперт.

Поставки из Китая упали на 68 процентов, до 210 тысяч штук. При этом КНР обеспечивает 72,5 процента всего импорта. Также снизились поставки из Киргизии (минус 52,5 процента, до 32,5 тысячи штук). В то же время увеличились отгрузки из Южной Кореи и Белоруссии, но обе страны обеспечивают порядка четырех процентов поставок.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», почти половина китайских автомобилей, что продадут в России в декабре этого года, скорее всего, будут моделями местной сборки. В октябре их доля достигала 43 процентов, а в сентябре — 41 процента. Годом ранее только каждая пятая китайская машина, проданная в России, была собрана здесь же. По оценкам экспертов, рост утилизационного сбора позволит увеличить локализацию в следующие годы, причем значительная часть машин будет продаваться под собственными марками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    Долина приехала в суд

    Популярная российская блогерша рассказала об операции и сняла видео в слезах

    В Раде заявили о фигурирующем в подозрении Миндичу Зеленском

    В Берлине приготовились защищать правительство

    Рестораторы пожаловались на требования к хранению готовой еды в торговых сетях

    Ввоз новых легковушек в Россию обрушился

    Женщины рассказали о плюсах отношений с мужчинами намного младше их

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости