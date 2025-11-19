Ввоз новых легковушек в Россию обрушился

«Автостат»: В 2025-м импорт в РФ новых легковых автомобилей сократился на 64 %

С начала 2025-го импорт в Россию новых легковых автомобилей сократился на 64 процента. Об обрушении поставок сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За 10 месяцев было ввезено 290 тысяч легковушек. Пир этом физические лица, которых затрагивает льготная ставка утильсбора, ввезли более трети (36 процентов) из этого объема. Падение импорта связано с сокращением объемов рынка (минус 20 процентов), большими запасами машин на складах, а также с увеличением объемов сборки на территории России, пояснил эксперт.

Поставки из Китая упали на 68 процентов, до 210 тысяч штук. При этом КНР обеспечивает 72,5 процента всего импорта. Также снизились поставки из Киргизии (минус 52,5 процента, до 32,5 тысячи штук). В то же время увеличились отгрузки из Южной Кореи и Белоруссии, но обе страны обеспечивают порядка четырех процентов поставок.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», почти половина китайских автомобилей, что продадут в России в декабре этого года, скорее всего, будут моделями местной сборки. В октябре их доля достигала 43 процентов, а в сентябре — 41 процента. Годом ранее только каждая пятая китайская машина, проданная в России, была собрана здесь же. По оценкам экспертов, рост утилизационного сбора позволит увеличить локализацию в следующие годы, причем значительная часть машин будет продаваться под собственными марками.