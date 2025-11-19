Экономика
19:04, 19 ноября 2025Экономика

Япония решила спасти экономику агрессивными расходами

Kyodo: Япония потратит 129 миллиардов долларов на спасение экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Японии собрались разработать пакет экономических мер на 129 миллиардов долларов, чтобы смягчить последствия роста стоимости жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Больше 12 миллиардов долларов пойдет на субсидии местным органам власти, которые распорядятся деньгами по своему усмотрению. Кроме того, больше двух миллиардов долларов пойдет на выплаты в размере 20 тысяч иен на каждого ребенка. Также власти собрались снизить налоги на бензин.

Отмечается, что в III квартале экономика Японии впервые за шесть кварталов сократилась, поскольку потребительские расходы замедлились на фоне роста цен. Теперь новое правительство собирается поддержать экономику с помощью агрессивных фискальных расходов. В их числе, помимо перечисленного, субсидии на оплату электроэнергии и газа в течение первых трех месяцев следующего года.

Ранее сообщалось, что еще одной проблемой японской экономики стал дефицит рабочих рук. Численность трудоспособного населения сократилась на 16 процентов по сравнению с пиковым значением в 1995 году, что стало причиной ожесточенной конкуренции за кадры. Две трети японских компаний признались, что нехватка рабочей силы серьезно влияет на бизнес.

