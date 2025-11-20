Ценности
19:26, 20 ноября 2025

Дочь Даны Борисовой показала внешность после увеличения губ

Дочь ведущей Даны Борисовой Полина показала внешность после увеличения губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «полина борисова🧚🏼‍♀️»

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Борисова показала измененную внешность. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

18-летняя наследница знаменитости предстала на размещенных кадрах в черном топе с глубоким декольте. Также она распустила гладко уложенные волосы и надела на шею цепочку с кулоном.

При этом девушка продемонстрировала губы после увеличения. «Новые губы. Но это пока отек», — указала в подписи автор поста.

В сентябре Полина Борисова также показала фигуру в бикини после пластики.

    Все новости