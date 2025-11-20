Дочь Даны Борисовой показала внешность после увеличения губ

Дочь ведущей Даны Борисовой Полина показала внешность после увеличения губ

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Борисова показала измененную внешность. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

18-летняя наследница знаменитости предстала на размещенных кадрах в черном топе с глубоким декольте. Также она распустила гладко уложенные волосы и надела на шею цепочку с кулоном.

При этом девушка продемонстрировала губы после увеличения. «Новые губы. Но это пока отек», — указала в подписи автор поста.

В сентябре Полина Борисова также показала фигуру в бикини после пластики.