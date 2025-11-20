Доктор Мясников передумал переубеждать людей в одном вопросе и разрешил «давиться водой»

Врач Мясников: У здорового человека с доступом к воде не может быть ее дефицита

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказался о том, может ли у человека быть дефицит воды в организме. Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

Доктор призвал людей, читающих его пост, запомнить, что у здорового человека, не имеющего проблем с доступом к воде, не может быть ее дефицита. Он посоветовал россиянам пить только тогда, когда они испытывают жажду.

«Знаете, я собирался написать большой пост с использованием таких слов как "жажда", "антидиуретический гормон", "ренин", "альдостерон", "ангиотензин", "натрийуретические пептиды"… И передумал. Никого убедить не смогу, без толку. Давитесь своей водой!» — возмутился Мясников, разрешивший россиянам верить в заблуждение о воде.

