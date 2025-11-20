Экономика
Госдума одобрила повышение МРОТ

Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 января до 27 093 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума на пленарном заседании 20 ноября приняла в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Таким образом, согласно одобренным депутатами изменениям статьи федерального закона, МРОТ в России вырастет в следующем году сразу на 21 процент с нынешних 22 440 рублей.

Отмечается, что мера будет способствовать увеличению зарплат четырех с половиной миллионов россиян.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать МРОТ, чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей.

