07:52, 20 ноября 2025Мир

Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

Рубио: Мирный план США учитывает позиции как России, так и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

США разрабатывают план по урегулированию конфликту на Украине с учетом позиций обеих сторон. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

Он отметил, что для разрешения конфликта и Москва, и Киев должны пойти на «трудные, но необходимые уступки». «Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта», — написал Рубио.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. В разработке проекта соглашения участвовали спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

    Все новости