Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 20 ноября 2025Мир

Красный Крест поблагодарил Россию за решение одного вопроса

МККК поблагодарил Россию за участие в решении проблемы продовольствия в Африке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Региональный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Патрик Юсеф поблагодарил Россию за участие в решении продовольственных проблем в Африке. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в Аддис-Абебе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу выразить признательность и поздравить Россию и Россотрудничество с организацией этой важнейшей конференции, направленной на решение хронических и обостряющихся продовольственных проблем в Африке», — сказал он.

Юсеф подчеркнул, что миллионы людей на континенте ежедневно сталкиваются с проблемой обеспечения достаточного количества продовольствия.

По его словам, продовольственный кризис в Африке стал результатом различных факторов, в том числе вооруженных конфликтов, политической нестабильности и последствий изменения климата.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия привержена развитию дружественных и экономических связей с Африкой. По его словам, российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в обеспечении продовольственной безопасности континента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Оценены шансы Овечкина забить 30 шайб в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости