Красный Крест поблагодарил Россию за решение одного вопроса

МККК поблагодарил Россию за участие в решении проблемы продовольствия в Африке

Региональный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Патрик Юсеф поблагодарил Россию за участие в решении продовольственных проблем в Африке. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в Аддис-Абебе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу выразить признательность и поздравить Россию и Россотрудничество с организацией этой важнейшей конференции, направленной на решение хронических и обостряющихся продовольственных проблем в Африке», — сказал он.

Юсеф подчеркнул, что миллионы людей на континенте ежедневно сталкиваются с проблемой обеспечения достаточного количества продовольствия.

По его словам, продовольственный кризис в Африке стал результатом различных факторов, в том числе вооруженных конфликтов, политической нестабильности и последствий изменения климата.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия привержена развитию дружественных и экономических связей с Африкой. По его словам, российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в обеспечении продовольственной безопасности континента.