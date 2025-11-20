Лукашенко помиловал двух священников

БелТА: Лукашенко помиловал двух католических священников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Об этом сообщает БелТА.

«На основании помилования Президента Белоруссии освобождены два католических священнослужителя, совершившие тяжкие преступления против государства», — указано в сообщении.

16 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Сообщалось, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Одна из осужденных является многодетной матерью.