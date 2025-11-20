Лукашенко помиловал двух священников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Об этом сообщает БелТА.
«На основании помилования Президента Белоруссии освобождены два католических священнослужителя, совершившие тяжкие преступления против государства», — указано в сообщении.
16 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Сообщалось, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Одна из осужденных является многодетной матерью.