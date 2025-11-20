Культура
23:18, 20 ноября 2025Культура

Macan начал принимать заказы на новогодние корпоративы

Super: Уходящий в армию рэпер Macan выступит на корпоративах за 15 миллионов
Андрей Шеньшаков

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Готовящийся отправиться на срочную службу в армии рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, берет заказы на новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По информации источника, артист готов будет выступить на частных мероприятиях за 15 миллионов рублей, несмотря на то, что 28 ноября должен отправиться служить. При этом, представители Андрея уточняют, что он точно проведет обозначенный концерт, если внести предоплату 50 процентов и забронировать дату заранее.

Сообщается, что в райдере Macan пятизвездочный отель с тренажерным залом, бассейном и спа. Перелет бизнес-классом, а также сопровождение двумя машинами ДПС до места проведения концерта.

Ранее стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, поднял ценник на свои выступления накануне ухода на службу в армию.

