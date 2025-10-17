Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:58, 17 октября 2025Культура

Уходящий в армию Macan поднял ценник на выступления почти в два раза

Рэпер Macan поднял стоимость выступлений до 15 млн руб. накануне ухода в армию
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, поднял ценник на свои выступления накануне ухода на службу в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Косолапов официально приостановил концертную деятельность, но готов отыграть частные выступления незадолго до призыва. Длину своего шоу рэпер снизил с 45 до 25 минут, а также поднял стоимость с 7 миллионов рублей до 12–15.

Недавно появились новости о том, что Macan не явился по повестке в военкомат, однако его отец опроверг эту информацию, добавив, что ему назначена дата в конце ноября.

Также стало известно, что Macan и его лейбл Golden Sound могут потерять минимум полмиллиарда рублей в 2026 году из-за службы артиста в армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости