Уходящий в армию Macan поднял ценник на выступления почти в два раза

Рэпер Macan поднял стоимость выступлений до 15 млн руб. накануне ухода в армию

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, поднял ценник на свои выступления накануне ухода на службу в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Косолапов официально приостановил концертную деятельность, но готов отыграть частные выступления незадолго до призыва. Длину своего шоу рэпер снизил с 45 до 25 минут, а также поднял стоимость с 7 миллионов рублей до 12–15.

Недавно появились новости о том, что Macan не явился по повестке в военкомат, однако его отец опроверг эту информацию, добавив, что ему назначена дата в конце ноября.

Также стало известно, что Macan и его лейбл Golden Sound могут потерять минимум полмиллиарда рублей в 2026 году из-за службы артиста в армии.