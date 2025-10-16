Культура
Отец Macan прокомментировал неявку рэпера в военкомат

Отец певца Macan опроверг неявку сына в военкомат для отправки на службу в армию
Андрей Шеньшаков
Macan

Macan. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Отец рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, прокомментировал неявку сына в военкомат. Его слова передает Telegram-канал Super.ru.

Кирилл Косолапов, отец известного артиста, которого призвали на службу в армию России, заявил, что дата, указанная в повестке, наступит только в конце ноября.

«Никакой вчера даты не было — повестка совершенно на другое число. Примерно на конец ноября, но точно я вам не скажу — не владею информацией. Других деталей по поводу рода войск, куда его распределят, у меня нет», — сообщил мужчина.

Ранее стало известно, что рэпер Андрей Косолапов не пришел на сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице.

