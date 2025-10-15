Объявивший об уходе в армию Macan не явился в военкомат

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, корреспонденты ожидали появления исполнителя в сборном пункте в среду, 15 октября. Сообщается, что Косолапов так и не появился в военкомате.

6 октября Macan объявил, что отправляется служить в армию. Рэпер пояснил, что получил повестку, и призвал не верить информации о своем задержании.

Позже стало известно, что Macan вызвали в военкомат на 15 октября. По данным Mash, до этого исполнитель сам пришел в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медкомиссию и теперь должен явиться в распределительный пункт. Отмечалось, что Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где в настоящий момент служит российский актер Глеб Калюжный.