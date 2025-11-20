Россия
16:55, 20 ноября 2025

Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

Минобороны: Шахтерский район Покровска перешел под российский контроль
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Шахтерский район Красноармейска (украинское название Покровск) перешел под российский контроль. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

На записи с места показано, как российские солдаты Российской армии свободно перемещаются по улицам.

В настоящее время российские бойцы осматривают территорию на наличие взрывоопасных предметов, отметили в военном ведомстве. Оставшимся в городе мирным жителям предложена эвакуация в безопасную зону. Там же им будет оказана первая помощь.

По данным из открытых источников, Шахтерский — южный район города.

Тем временем российский боец, воюющий под Красноармейском, рассказал о состоянии окруженной в городе группировки ВСУ. По его словам, противник ослабевает. Солдат выразил уверенность, что украинский гарнизон «скоро додавят».

