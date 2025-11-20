Россия
Военный рассказал о положении окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженные в Красноармейске (украинское название — Покровск), ослабевают. Об этом рассказал наводчик-оператор танка Илья Кибардин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, слова военнослужащего приводит РИА Новости.

Он отметил, что у противника стало намного меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «То есть, видно, что уже ослабевают. Я думаю, что скоро уже их додавим», — заявил Кибардин.

Ранее один из пленных украинских солдат, Александр Сидельник, рассказал, что бойцы ВСУ, сражавшиеся в Красноармейске, не знали, что попали в окружение. Пленный также сообщил, что украинские военные оказались плохо подготовлены, ВСУ несли большие потери.

