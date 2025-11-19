Бойцы ВСУ в Красноармейске попали в окружение и не заметили этого

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражавшиеся в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР), не знали, что попали в окружение. Об этом сообщил один из пленных украинских солдат, Александр Сидельник, его слова в своем Telegram-канале приводит Минобороны России.

«Сидели под Покровском в блиндаже. Закончились еда, вода, БК. Обстрелы такие, что выйти невозможно было. Пили дождевую воду... Не было никаких эвакуационных групп. Сами оказывали помощь раненым, если это было возможно», — сказал он.

Пленный добавил, что украинские военные оказались плохо подготовлены, ВСУ несли большие потери.

Ранее военблогер Борис Рожин заявил, что в Красноармейске сохраняется напряженная обстановка. Он подчеркнул, что российские войска продолжают зачистку города.