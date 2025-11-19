Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:31, 19 ноября 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ в Красноармейске попали в окружение и не заметили этого

Минобороны России: Бойцы ВСУ в Красноармейске не знали, что попали в окружение
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражавшиеся в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР), не знали, что попали в окружение. Об этом сообщил один из пленных украинских солдат, Александр Сидельник, его слова в своем Telegram-канале приводит Минобороны России.

«Сидели под Покровском в блиндаже. Закончились еда, вода, БК. Обстрелы такие, что выйти невозможно было. Пили дождевую воду... Не было никаких эвакуационных групп. Сами оказывали помощь раненым, если это было возможно», — сказал он.

Пленный добавил, что украинские военные оказались плохо подготовлены, ВСУ несли большие потери.

Ранее военблогер Борис Рожин заявил, что в Красноармейске сохраняется напряженная обстановка. Он подчеркнул, что российские войска продолжают зачистку города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости