15:33, 17 ноября 2025Бывший СССР

Описана обстановка в Красноармейске

Рожин: Обстановка в Красноармейске остается напряженной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Satellite image ©2025 Vantor / Handout via Reuters

Обстановка в Красноармейске (украинское название — Покровск) остается напряженной. Об этом рассказал военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Обстановка в городе остается крайне напряженная, наши войска продолжают зачистку территорий, а также разминирование. До ж/д полотна все зачищено, но из-за большого количества вражеских дронов эвакуация пока невозможна», — написал аналитик.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают контратаки с северной и северо-западной сторон от населенного пункта и, возможно, планируют прорыв со стороны Светлого и Гришино.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске. Бои ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

