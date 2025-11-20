Ценности
18:47, 20 ноября 2025

Муж Ксении Бородиной высказался о своих залысинах и показал внешность на архивном фото

Муж Ксении Бородиной Сердюков высказался о залысинах и показал архивное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kolya_serdiukov

Муж российской телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков высказался об особенности своей внешности и показал архивное фото. Соответствующая публикация размещена в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летний избранник знаменитости продемонстрировал снимок, на котором ему 19 лет. Он позировал в белой рубашке с черным галстуком, сидя за столом.

При этом мужчина обратил внимание на облысевшие участки у него на голове. «Эти залысины у меня были всегда. Но я никогда на эту тему не комплексовал», — указал в подписи автор поста.

В июле Николай Сердюков также раскрыл свой рост.

