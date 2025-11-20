На Украине рассказали о законспирированной жизни «кошелька» Зеленского

УП: Соратник Зеленского Миндич вел на Украине законспирированную жизнь

Бизнесмен и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич вел на Украине законспирированную жизнь. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП).

«В это сложно поверить, но (...) столь влиятельный человек, как Миндич, вел крайне непубличный образ жизни», — сообщает УП со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Миндич не посещал рестораны. У называемого «кошельком» Зеленского бизнесмена был собственный повар, а все встречи за обедом или ужином проходили в его офисе. Отмечается также, что он практически не ходил по улице.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.