В Херсонской области сотрудники ТЦК сбили мужчину с ребенком на велосипеде

Ну Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при попытке догнать мужчину сбили его вместе с ребенком. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

ЧП произошло в Херсонской области. На распространившихся в сети кадрах видно, как на обочине проселочной дороги лежит человек с вывернутыми ногами, рядом с ним лужа крови. На другой стороне дороги стоит внедорожник, под его колесами виден велосипед и часть тела. В это время человек в камуфляжной форме пытается открутить передний госномер автомобиля.

Ранее в ноябре сообщалось, что во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК, избив последнего железным прутом. После этого он увез освобожденного жителя города на своем автомобиле. Еще один подобный случай произошел в Днепропетровске, где местный житель открыл огонь по работникам украинского военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.