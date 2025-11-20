Путешествия
Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

Чаще всего россияне попадают в ДТП в Таиланде
Маргарита Сурикова
Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Таиланд является самым аварийным направлением у россиян. Об этом в беседе с телеканалом 360.ru рассказал советник гендиректора компании «Боровицкое страховое общество», руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.

По его словам, чаще всего россияне обращаются за помощью после дорожно-транспортных происшествий в Таиланде. Отечественные туристы часто попадают в ДТП на байках, скутерах и тук-туках, а также травятся местной кухней и водой.

«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — заявил страховщик.

Также из-за очень дорогой медицины в списке стран, в которых россиянам следует вести себя крайне осторожно, оказались Италия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее туристы из России решили засудить турагента после отпуска в Таиланде за нравственные страдания.

