Россияне решили засудить турагента на 600 тысяч рублей за нравственные страдания в отпуске

Отдохнувшие в Таиланде россияне подали иск на турагента на 887 тысяч рублей

Туристы из России решили засудить турагента на сотни тысяч рублей после отпуска в Таиланде. Об этом сообщает туристический сайт TourDom.

Турагент Анатолий забронировал для семьи из трех человек номер в трехзвездочном отеле Bella Vista в Паттайе, а также билеты на рейсы с пересадкой из Москвы в Шанхай, затем в Бангкок и обратно. За месяц до вылета выяснилось, что авиакомпания изменила время стыковки в Китае. Поэтому Анатолий предложил туристам лететь через Ташкент, Узбекистан. Однако по приезде в страну россияне узнали, что их перелет в Таиланд отложен на два дня.

В итоге туристы, отдохнувшие восемь вместо десяти дней, решили засудить Анатолия. Они подали иск и потребовали вернуть полную стоимость тура — 287 тысяч рублей, а также компенсировать нравственные страдания суммой 600 тысяч рублей. «Это какой-то потребительский терроризм», — отметил турагент.

Уточняется, что путешественники могут выиграть дело. При этом компенсация морального вреда, по словам юриста Игоря Косицына, будет снижена до 10-30 тысяч рублей.

