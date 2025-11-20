Названы самые востребованные профессии среди молодежи

Самыми востребованными среди молодежи стали менеджеры и IT-специалисты

Самыми востребованными профессиями среди молодежи в России стали менеджеры и IT-специалисты. Такие специальности назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование платформы онлайн-рекрутинга охватило специалистов в возрасте 19-30 лет без опыта работы. Как показали данные сервиса, в рейтинг наиболее популярных профессий у российской молодежи в 2025 году вошли менеджер по продажам или по работе с клиентами (на позицию претендуют более 582 тысяч молодых специалистов), администраторы (496 тысяч соискателей) программисты и разработчики (более 260 тысяч), продавец-консультант, продавец-кассир (230 тысяч молодых соискателей), официанты, бармены и бариста (225 тысяч претендентов)

«Даже при отсутствии большого опыта работы фокус на определенных навыках помогает успешнее продвигаться по карьерной лестнице и стремиться к более высокому заработку, а также открывать для себя новые профессиональные пути — например, видеть, в какие профессии можно перейти, используя уже имеющиеся умения», — пояснила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Как заявил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, в первом полугодии 2026 года россиян ожидает очередная волна сокращений, а увольнять сотрудников начнут с января. Сокращения приобретают все более массовый характер, и новая волна оптимизаций неизбежна, так как в условиях замедления экономики и сокращения возможностей для инвестиций и активного развития бизнес начинает выживать.