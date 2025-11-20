Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:51, 20 ноября 2025Ценности

Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

Мария Винар

Кадр: @nicolewilcox1997 / Tiktok

Невеста пошла к алтарю в необычном образе и сорвала овации. Видео с мероприятия опубликовала свадебный фотограф Николь Уилкокс на своей странице в TikTok.

В размещенном ролике невеста Лорен (фамилия не уточняется) предстала перед гостями в надувном костюме динозавра и с объемным цветочным букетом. Она взяла за руку своего отца и пошла с ним к жениху.

Уилкокс, которая проводила фотосъемку церемонии, объяснила, что ее клиентка сначала сомневалась в своей идее по поводу костюма. В конце концов она все же решилась надеть его вместо традиционного свадебного платья. «Когда Лорен впервые обратилась ко мне, она сказала: "Я подумываю удивить всех, пройдя к алтарю в надувном костюме динозавра". И я сразу же ответила: "Давай сделаем это!"» — рассказала фотохудожница.

Пользователи оценили креативную задумку невесты, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Я работаю на свадьбах уже 20 лет, и это самый смешной момент, который я когда-либо видел», «Не факт, что тема свадьбы соответствовала костюму, но это очень смело!», «Мне все нравится в этом образе. Поздравляю!», «Какая креативная невеста», — высказывались юзеры.

Ранее пользовательница с никнеймом @TomatilloNovel6656 показала фото свекрови со своей свадьбы, и наряд женщины возмутил пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

    Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости