Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

Невеста пошла к алтарю в необычном образе и сорвала овации. Видео с мероприятия опубликовала свадебный фотограф Николь Уилкокс на своей странице в TikTok.

В размещенном ролике невеста Лорен (фамилия не уточняется) предстала перед гостями в надувном костюме динозавра и с объемным цветочным букетом. Она взяла за руку своего отца и пошла с ним к жениху.

Уилкокс, которая проводила фотосъемку церемонии, объяснила, что ее клиентка сначала сомневалась в своей идее по поводу костюма. В конце концов она все же решилась надеть его вместо традиционного свадебного платья. «Когда Лорен впервые обратилась ко мне, она сказала: "Я подумываю удивить всех, пройдя к алтарю в надувном костюме динозавра". И я сразу же ответила: "Давай сделаем это!"» — рассказала фотохудожница.

Пользователи оценили креативную задумку невесты, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Я работаю на свадьбах уже 20 лет, и это самый смешной момент, который я когда-либо видел», «Не факт, что тема свадьбы соответствовала костюму, но это очень смело!», «Мне все нравится в этом образе. Поздравляю!», «Какая креативная невеста», — высказывались юзеры.

