Ценности
07:00, 13 ноября 2025Ценности

В сети возмутились нарядом женщины на свадьбе сына

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @TomatilloNovel6656 / Reddit

Пользовательница с никнеймом @TomatilloNovel6656 показала фото свекрови со своей свадьбы, и наряд женщины возмутил пользователей сети. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Мать жениха предстала на размещенном кадре в белом макси-платье, украшенном пайетками. В данном образе она сопровождала сына к алтарю. При этом на недовольство невестки свекровь заявила, что та чрезмерно впечатлительна.

«Она настаивала, что я слишком чувствительна, раз расстроена ее выбором платья, потому что оно было "грязно-белым"», — указала TomatilloNovel6656.

Юзеры высказались о наряде в комментариях. «Она опозорилась», «Вопиющий случай», «Твоя свекровь — стерва», «Думаю, она хотела выйти замуж за своего сына», «Если кто-то придет на мою свадьбу в таком виде, его выгонят», «Я мать мальчика, и его будущая жена будет выбирать мне платье на их свадьбу или хотя бы цвет. Не могу представить, каково это — быть такой невыносимой», — заявили они.

В октябре невеста с никнеймом @sendingsun пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей.

Свежая Россия
