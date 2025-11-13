В сети возмутились нарядом женщины на свадьбе сына

Пользовательница с никнеймом @TomatilloNovel6656 показала фото свекрови со своей свадьбы, и наряд женщины возмутил пользователей сети. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Мать жениха предстала на размещенном кадре в белом макси-платье, украшенном пайетками. В данном образе она сопровождала сына к алтарю. При этом на недовольство невестки свекровь заявила, что та чрезмерно впечатлительна.

«Она настаивала, что я слишком чувствительна, раз расстроена ее выбором платья, потому что оно было "грязно-белым"», — указала TomatilloNovel6656.

Юзеры высказались о наряде в комментариях. «Она опозорилась», «Вопиющий случай», «Твоя свекровь — стерва», «Думаю, она хотела выйти замуж за своего сына», «Если кто-то придет на мою свадьбу в таком виде, его выгонят», «Я мать мальчика, и его будущая жена будет выбирать мне платье на их свадьбу или хотя бы цвет. Не могу представить, каково это — быть такой невыносимой», — заявили они.

