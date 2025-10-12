Ценности
16:37, 12 октября 2025Ценности

Невеста пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Grbic / Shutterstock / Fotodom

Невеста с никнеймом @sendingsun пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка рассказала, что они с мужем решили провести свадебную церемонию без гостей. При этом они хотели сделать красивые кадры, чтобы отправить близким.

Чтобы зарегистрировать брак, влюбленные обратились в местные органы власти. Однако образ церемониймейстера показался им неуместным. Так, ведущая пришла в синем платье длины миди с узором в морском стиле, из-под которого торчали бретели розового бюстгальтера. «Я была сражена наповал нарядом, который она выбрала. (...) Все наши фотографии с церемонии были абсолютно испорчены», — заявила автор поста.

В сентябре в сети возмутились откровенным нарядом матери, который она приобрела для свадьбы сына.

