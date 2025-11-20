США готовят переворот в дружественной России стране. Чего добивается Белый дом и какие изъяны нашли в его плане?

War on the Rocks: Попытка свержения Мадуро не будет легкой прогулкой для США

Попытка свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе и в ходе прямого вооруженного вмешательства, не будет легкой прогулкой для администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил профессор университета Северного Техаса, специалист по трансформации режимов в Латинской Америке Орландо Перес в статье для портала War on the Rocks.

Быстрая победа маловероятна, поскольку любая операция столкнется с более масштабной и укрепленной системой безопасности, чем это было во все предыдущие вмешательства США в Латинской Америке Орландо Перес профессор университета Северного Техаса

19 ноября The New York Times (NYT) сообщила о тайных переговорах между администрацией президента США Дональда Трампа и Николасом Мадуро. Как сообщили американские чиновники, венесуэльский лидер якобы заявил о готовности покинуть пост через два-три года, однако этот вариант не устроил Белый дом и лично Трампа.

Трамп распорядился начать операции ЦРУ против Мадуро

18 ноября американский лидер на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом согласился на переговоры с Мадуро и заявил о готовности к диалогу. Однако параллельно он дал Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США разрешение на тайные операции на территории Венесуэлы, которые могут быть направлены на подготовку поля боя для дальнейших действий, а также провел два совещания по возможным вариантам развития событий.

17 ноября госсекретарь США Марко Рубио раскрыл планы официально признать венесуэльский «Картель солнц» («Cartel de los Soles»), который обвиняется в якобы наркотрафике в США иностранной террористической организацией. Политик также высказался о нелегитимности Мадуро и его правительства.

24 ноября Госдеп США планирует признать террористическими организациями «Картель солнц» и ряд других латиноамериканских синдикатов

Однако собеседники NYT отмечают неопределенность намерений Белого дома и отсутствие четкого приказа о подготовке к военной операции на территории Венесуэлы. По мнению издания, следующим этапом кампании по эскалации давления администрации Трампа на правительство Мадуро может стать саботаж, психологические или информационные операции.

Операция «Южное копье» по борьбе с предполагаемым наркотрафиком из Венесуэлы, в рамках которой Белый дом перебросил к берегам республики авианосец «Джеральд Форд», стала крупнейшим наращиванием американских военно-морских сил в Карибском бассейне со времен Карибского кризиса и блокады Кубы в 1962 году

Американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский выделил в разговоре с «Лентой.ру» три возможных сценария действий администрации Трампа:

удары по военным базам в расчете на подстрекательство местной оппозиции к перевороту;

похищение или покушение на Мадуро силами подразделений специального назначения;

постепенное наращивание военного присутствия и силового давления на президента Венесуэлы.

15 тысяч военнослужащих армии США находится в настоящий момент в регионе, в это число входит и гарнизон базы в Пуэрто-Рико

Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, штат Вирджиния Фото: Kevin Wolf / AP

Чего может добиваться Белый дом?

По словам источников NYT, в ходе тайных переговоров представители Венесуэлы также допустили возможность доступа американских компаний к нефтяным месторождениям Венесуэлы, что ранее входило в число негласных требований Вашингтона. Американские чиновники также допускают согласие Трампа на подобную сделку, однако отмечают, что пребывание Мадуро на посту президента является нежелательным для Белого дома.

Лауреат Нобелевской премии мира, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на фоне возможного военного вмешательства США призвала к свержению правительства Мадуро для предоставления доступа к полезным ископаемым для западных компаний. По ее словам, смена режима в Венесуэле якобы поможет увеличить темпы добычи с миллиона баррелей в сутки до 5-6 миллионов.

Колоссальный потенциал в электроэнергии, золоте, редкоземельных металлах и так далее — все это можно заполучить только с помощью государства, которое привнесет порядок в этот хаос Мария Корина Мачадо лауреат Нобелевской премии мира

Каракас опроверг планы ухода Мадуро с поста президента

В ответ на возможное вмешательство США Николас Мадуро объявил о плане защиты «большой зоны» между Каракасом, столицей страны, и штатом Ла-Гуайра, выходящим к Карибскому морю. По его словам, должностные лица страны разработали комплексный план обороны «улица за улицей, населенный пункт за населенным пунктом».

Я заявляю, что утверждаю Бога нашего Иисуса Христа как Владельца и Владыку Венесуэлы; вся честь Святому Духу. (...) Да будет заключен мир в Венесуэле, Южной Америке и Карибском бассейне. Да здравствует христианский народ! Николас Мадуро президент Венесуэлы

Венесуэльский лидер заявил, что вооруженное нападение на республику станет «политическим концом» для Дональда Трампа. При этом политик назвал диалог единственным способом урегулирования конфликтных ситуаций и заявил о готовности к переговорам с президентом США.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о ведущихся переговорах о политических переменах в стране и возможном уходе Мадуро с поста. По словам чиновника, «абсолютно ничто не может поставить под угрозу Боливарианскую революцию».

Бронетранспортер Боливарианской национальной армии Венесуэлы Фото: Gaby Oraa / Reuters

С чем столкнется Вашингтон?

Как подчеркивает Орландо Перес, Уго Чавес, а затем и Николас Мадуро в течение десятилетий на посту президента укрепляли оборону Венесуэлы и старались исключить любую возможность государственного переворота. Латиноамериканист также отметил, что Каракас располагает более сотней тысяч военнослужащих, а также системой плотной противовоздушной обороны, включая российские зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ и «Бук-М2».

Если наращивание сил перерастет в полномасштабное вторжение, глупо предполагать, что это будет задачей на выходные Орландо Перес профессор университета Северного Техаса

По мнению политолога, в случае вторжения в Венесуэлу страны Латинской Америки расторгнут соглашения с США о разведывательных данных и закроют воздушное пространство. Эксперт также добавил, что в случае вторжения американской армии Каракас может обратиться за поддержкой к России, Китаю и Кубе.

Как минимум 50 тысяч военнослужащих потребуются США в случае вторжения в Венесуэлу, по мнению Орландо Переса

Как отметила в разговоре с «Лентой.ру» эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», латиноамериканист Дария Корчемная, Москва продолжит оказывать поддержку Каракасу как стратегическому партнеру. Политолог упомянула ратификацию президентом России Владимиром Путиным договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, затрагивающего военно-техническое сотрудничество и партнерство в сфере энергетики.

Мы действительно продолжаем очень активно сотрудничать с Венесуэлой, это один из ключевых союзников в регионе. Китай однозначно поддержит Каракас и явно не останется в стороне Дария Корчемная эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества»