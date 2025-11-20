Силовые структуры
09:17, 20 ноября 2025

Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

В Иркутской области охотник, стрелявший в волка, убил искавшего дрова мужчину
Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего охотника из поселка Качуг, подозреваемого в причинении несовместимого с жизнью ранения по неосторожности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в темное время суток мужчина охотился при помощи телевизионного бинокля, осматривая местность из люка машины. Внезапно ему показалось, что он видит силуэт волка. Схватив ружье, россиянин сделал выстрел, но видение оказалось обманчивым — пуля ранила 38-летнего местного жителя, который пришел в лес за дровами.

Личность подозреваемого удалось установить при содействии оперативников ГУ МВД России по Иркутской области. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сотрудники полиции задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором.

