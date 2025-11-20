Путешествия
13:03, 20 ноября 2025Путешествия

Ревнивый турист застал свою девушку с любовником в номере отеля и покалечил обоих

Британский турист напал на свою девушку и ее любовника в отеле на острове Самуи
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ревнивый британский турист застал свою девушку с любовником в отеле на тайском острове Самуи и покалечил обоих. Об этом сообщает портал Khaosod.

По данным издания, 19 ноября в полицию поступило сообщение о нападении в отеле, расположенном в пляжной деревне Бопхут. Прибывшие на место правоохранители обнаружили двух пострадавших: 23-летнего гражданина Франции по имени Матис и 21-летнюю тайку по имени Канокван. Их доставили в больницу с серьезными травмами.

Подозреваемого задержали на месте преступления — им оказался 44-летний британец Ричард. Во время допроса он признался, что обнаружил свою возлюбленную в номере отеля с другим и напал на соперника в порыве ревности. Турист отрицал свою вину в причинении вреда девушке и заявил, что она нанесла себе травмы сама.

Следователи записали показания Ричарда и в данный момент ожидают медицинских заключений и улучшения состояния Канокван, чтобы послушать ее версию случившегося. Власти пытаются установить все обстоятельства инцидента, прежде чем предъявить официальные обвинения.

Ранее другой британский турист попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с девушкой на испанском курорте. Спутница столкнула его с двухметровой высоты и после этого ушла в отель.

