Туристка столкнула парня с двухметровой высоты во время ссоры на отдыхе и ушла в отель

Британский турист попал в больницу с травмой после ссоры с девушкой в Испании

Британский турист попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с девушкой на испанском курорте Бенальмадена. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным источника, 30-летнего мужчину нашли без сознания на побережье Коста-дель-Соль и госпитализировали для проведения экстренной операции на головном мозге. По предварительным данным, спутница пострадавшего, с которой он приехал на отдых, столкнула парня с двухметровой высоты во время ссоры. После этого британка ушла в отель, где ее задержала полиция.

Останется ли туристка под стражей или уже предстала перед судом, пока неизвестно. Подробностей о состоянии пострадавшего издание тоже не приводит.

В июне семейная ссора туристов в отеле этой же страны Европы превратилась в драку с сотрудниками полиции, которые пытались разнять постояльцев. Одного офицера ударили кулаком в лицо, на другого кинулись со стулом.