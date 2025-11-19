Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:25, 19 ноября 2025Путешествия

Туристка столкнула парня с двухметровой высоты во время ссоры на отдыхе и ушла в отель

Британский турист попал в больницу с травмой после ссоры с девушкой в Испании
Алина Черненко

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom

Британский турист попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с девушкой на испанском курорте Бенальмадена. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным источника, 30-летнего мужчину нашли без сознания на побережье Коста-дель-Соль и госпитализировали для проведения экстренной операции на головном мозге. По предварительным данным, спутница пострадавшего, с которой он приехал на отдых, столкнула парня с двухметровой высоты во время ссоры. После этого британка ушла в отель, где ее задержала полиция.

Материалы по теме:
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
16 сентября 2025

Останется ли туристка под стражей или уже предстала перед судом, пока неизвестно. Подробностей о состоянии пострадавшего издание тоже не приводит.

В июне семейная ссора туристов в отеле этой же страны Европы превратилась в драку с сотрудниками полиции, которые пытались разнять постояльцев. Одного офицера ударили кулаком в лицо, на другого кинулись со стулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Рассекречен иностранный помощник-чемпион в вопросе возвращения российских биатлонистов

    США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

    На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

    В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте Европы оставили лишь ресторан

    Малышева дала совет семьям алкоголиков

    Россиянам раскрыли ловушки при оформлении ипотеки

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России

    В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

    Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости