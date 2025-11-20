Россиян предупредили о лишении прав за гирлянды в машине

Юрист Салкин: За мигающую гирлянду в авто грозит лишение прав на год

За некоторые виды гирлянд в автомобиле грозит лишение водительских прав на год. Об этом россиян предупредил юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.

По словам эксперта, наказания стоит опасаться в том случае, если гирлянда мешает обзору водителя или нарушает требования к световым приборам. Наиболее строго наказывают за установку на передней части автомобиля гирлянды, цвет и режим которой похожи на специальные или запрещенные сигналы. В том числе речь идет о ярко мигающих гирляндах красного и синего цветов.

«Здесь применяется часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ, за что могут лишить прав от полугода до года с конфискацией гирлянды», — отметил Салкин. Он добавил, что если гирлянда закреплена на лобовом стекле, передних стойках или зеркале заднего вида и мешает обзору дороги, за это могут оштрафовать на 500 рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании за гирлянды на окнах домов. Речь идет о случаях, когда лампочки висят с внешней стороны здания.