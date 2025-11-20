Наука и техника
00:23, 21 ноября 2025Наука и техника

Россиян предупредили о простом симптоме «тихого убийцы» организма

The Sun: Кожный зуд и боль в спине могут быть причинами рака поджелудочной
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Кожный зуд, который является частым спутником холодной погоды, а также простая боль в спине могут быть симптомами рака поджелудочной железы, который медики называют «тихим убийцей» организма. Об этом пишет британское издание The Sun.

Собеседник газеты — врач Невилл Манезес пояснил, что зуд кожи при раке поджелудочной происходит из-за опухоли, которая блокирует желчные потоки и в кровотоке накапливаются желчные соли. К специалисту необходимо обратиться, если зуд кожи сохраняется дольше месяца.

«Тихим убийцей» рак поджелудочной называют из-заа того, что на ранних стадиях пациенты не ощущают никаких симптомов, а это приводит к поздней диагностике. Данная злокачественная опухоль является самой смертоносной в мире, пятилетняя выживаемость с таким диагнозом — всего семь процентов.

Помимо зуда и боли в спине, симптомами рака поджелудочной могут быть: постоянная тянущая боль в верхней части живота, потеря веса, проблемы с пищеварением и диабет.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России выдало разрешение на применение инновационных вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований.

    Россиян предупредили о простом симптоме «тихого убийцы» организма

    Все новости