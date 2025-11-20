Россиян призвали загорать

Вильфанд: На большей части России температура выше нормы

На большей части России держится температура выше климатической нормы, а на юге погода подходит для загара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в большинстве регионов теплая погода продержится до конца недели. На юге Сибири ожидается на 6-10 градусов выше нормы, в южной половине Якутии, Хабаровского края и Амурской области — на 5-6 градусов выше нормы. В Сочи до понедельника прогнозируется плюс 21-24 градуса. «Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что тепло продержится до конца недели. Зимняя погода отмечается только на северо-востоке России. В Якутии в конце неделе ожидается температура на 5-7 градусов ниже нормы — до минус 43 градусов. На Камчатке в течение рабочей недели будет на 8-10 градусов ниже нормы — до минус 37 градусов.

Ранее Вильфанд призвал жителей центральной России не ждать привычной зимней погоды в начале декабря.