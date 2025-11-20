Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 20 ноября 2025Экономика

Россиян призвали загорать

Вильфанд: На большей части России температура выше нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На большей части России держится температура выше климатической нормы, а на юге погода подходит для загара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в большинстве регионов теплая погода продержится до конца недели. На юге Сибири ожидается на 6-10 градусов выше нормы, в южной половине Якутии, Хабаровского края и Амурской области — на 5-6 градусов выше нормы. В Сочи до понедельника прогнозируется плюс 21-24 градуса. «Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что тепло продержится до конца недели. Зимняя погода отмечается только на северо-востоке России. В Якутии в конце неделе ожидается температура на 5-7 градусов ниже нормы — до минус 43 градусов. На Камчатке в течение рабочей недели будет на 8-10 градусов ниже нормы — до минус 37 градусов.

Ранее Вильфанд призвал жителей центральной России не ждать привычной зимней погоды в начале декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    В московском районе ввели карантин из-за выявления бешенства у животного

    Названа провоцирующая инсульт ночная привычка

    Россиян призвали загорать

    Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

    Здание администрации российского города атаковали коктейлем Молотова

    Раскрыты намерения США по плану урегулирования конфликта на Украине

    Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

    На Украине назвали кандидата на роль главы временного правительства

    На Западе заявили о приближающем окончание конфликта на Украине событии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости