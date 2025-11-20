Российская компания решила продать нефтехимкомплекс в Башкирии

«Известия»: «Газпром» решил продать нефтехимкомплекс в Башкирии до конца года

Российская компания «Газпром» решила продать крупный нефтехимкомплекс в Башкирии — «Газпром нефтехим Салават» до конца года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

Основанный в 1948 году «Газпром нефтехим Салават» — крупнейший в стране нефтехимический комплекс. Он выпускает более 150 видов продукции, в том числе бензин, дизельное и нефтяное топливо, полиэтилены, стирол, карбамид, аммиак и прочее. В 2024-м выручка комплекса увеличилась на 14 процентов, до 302,8 миллиарда рублей, но чистая прибыль сократилась почти в семь раз — до 4,4 миллиарда рублей.

Предприятие продают холдингу «Росхим». Сумму сделки оценивают в 250–270 миллиардов рублей.

Как отмечают источники, «Газпром» проводит сделку в условиях ухудшения собственных финансовых показателей: в 2024-м чистый убыток достиг рекордных за последнюю четверть века триллиона рублей. Как заявила управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, на модернизацию мощностей необходимы инвестиции, и у компании сейчас нет на это средств. Продажа комплекса в Башкирии даст возможность оптимизировать портфель и сконцентрироваться на базовых для себя направлениях, в том числе покрыть убытки в результате отказа ЕС закупать российское топливо.

Несколькими днями ранее стало известно, что «Газпром» является владельцем контрольного пакета производителя автомобилей класса «люкс» Aurus. Его дочерняя структура, «Газпром тех» приобрела контрольный пакет в 51 процент акций Aurus летом. Сделка охватила долю, которой до декабря 2024 года владел арабский фонд Tawazun (36 %), а также часть пакета госинститута ФГУП НАМИ. Как отмечают источники, стоимость покупки может составлять около 12-13 миллиардов рублей.