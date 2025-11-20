Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о разрешении платного доступа для организаций, в том числе и банков, к базам данных МВД РФ с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Об этом пишет «Интерфакс».

Поправку внесли в статью 17 закона «О полиции». В поправке отмечается, что сотрудники полиции могут вносить в банки данных информацию о гражданах, которая необходима для выполнения ее полномочий. Но распространение такой информации допускается только в ситуациях, предусмотренных федеральным законом.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

До внесения поправок в статью, доступ к данным МВД предоставлялся только государственным органам и их должностным лицам, а также правоохранительным органам иностранных государств и международной полиции, в соответствии с международными договорами России.

Ранее Департамент информационных технологий Москвы запустил конструктор борьбы с мошенниками.