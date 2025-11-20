Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:45, 20 ноября 2025Россия

Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о разрешении платного доступа для организаций, в том числе и банков, к базам данных МВД РФ с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Об этом пишет «Интерфакс».

Поправку внесли в статью 17 закона «О полиции». В поправке отмечается, что сотрудники полиции могут вносить в банки данных информацию о гражданах, которая необходима для выполнения ее полномочий. Но распространение такой информации допускается только в ситуациях, предусмотренных федеральным законом.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

До внесения поправок в статью, доступ к данным МВД предоставлялся только государственным органам и их должностным лицам, а также правоохранительным органам иностранных государств и международной полиции, в соответствии с международными договорами России.

Ранее Департамент информационных технологий Москвы запустил конструктор борьбы с мошенниками.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В МИД России прокомментировали освобождение Купянска

    Тренер Нурмагомедова и Махачева ответил на вопрос о сравнении двух бойцов

    В Белом доме выразили уверенность в остановке конфликта на Украине

    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Силовики сообщили о потере ВСУ боеспособных сил под Купянском

    Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

    В Евросоюзе захотели ввести новые санкции против России за пределами крупных пакетов

    Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

    Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости