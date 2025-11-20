Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были зафиксированы Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах», — рассказал каналу местный житель. Он отметил, что взрывы также произошли в городе Лозовая.

Удары поразили объекты энергетики, а также критическую инфраструктуру. Как рассказали авторы сообщения, в Харькове наблюдаются перебои со светом.

В ночь на среду, 19 ноября, Харьков попал под массированную атаку российских войск. Всего в городе прозвучало 20 взрывов.