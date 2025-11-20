Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 20 ноября 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были зафиксированы Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах», — рассказал каналу местный житель. Он отметил, что взрывы также произошли в городе Лозовая.

Удары поразили объекты энергетики, а также критическую инфраструктуру. Как рассказали авторы сообщения, в Харькове наблюдаются перебои со светом.

В ночь на среду, 19 ноября, Харьков попал под массированную атаку российских войск. Всего в городе прозвучало 20 взрывов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости