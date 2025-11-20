Депутат Чепа усомнился в введении США новых санкций против России

Санкционная политика США вызывает огромное недовольство у многих стран, поэтому новые рестрикции в отношении партнеров России вряд ли будут введены, считает первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о том, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.

Конгрессмен, который всегда проводил злобную русофобскую политику, выдает желаемое за действительное, полагает депутат.

«Трампу действительно было предложено рассмотреть возможность вторичных санкций в отношении стран, которые взаимодействуют с Россией. Насколько это может сработать — вопрос, но такая политика у многих стран вызывает огромное недовольство. Недовольство вмешательством США в их суверенное право, навязыванием им других взглядов и влиянием на их экономические программы, что мешает развитию этих стран, а значит является вмешательством в их внутренние дела. Поэтому я сомневаюсь, что это желаемое будет принято в таком виде, как предлагают некоторые конгрессмены», — поделился Чепа.

Законопроект о введении новых санкций против России весной был внесен в Конгресс США. Пакет включает в себя право на введение пошлин против РФ и торгующих с ней партнеров с возможностью предоставить отсрочку на 180 дней. Прежде всего эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

